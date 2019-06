Scomparsi da fine aprile a Vibo Valentia, si presentano dai Carabinieri

Condividi

Erano scomparsi dal 30 aprile scorso senza lasciare traccia e per la loro sorte si era temuto che si potesse trattare di un duplice caso di “lupara bianca”. Francesco Antonio Pardea, di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, e Bartolomeo Arena, di 43 anni, entrambi di Vibo Valentia, sono riapparsi a distanza di 24 ore uno dall’altro al Comando dell’Arma dei carabinieri. Pardea, che è stato denunciato solo per non avere osservato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno alla quale era sottoposto, si è presentato assieme al proprio legale Diego Brancia, che lo assiste con il collega Francesco Sabatino e Arena da solo.

Agli investigatori, i due, hanno fornito la loro versione sui motivi dell’allontanamento da Vibo Valentia, avvenuto pochi giorni dopo l’operazione “Rimpiazzo” contro il clan dei piscopisani, nella quale non erano coinvolti. Massimo riserbo sul loro racconto. Da quanto è trapelato avrebbero riferito di essere stati insieme solo la mattina della scomparsa dopodichè ognuno avrebbe preso strade diverse.