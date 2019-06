Sarà nuovamente fruibile Convitto annesso all’istituto Alberghiero di Vibo Valentia

Condividi

«Sarà completato e messo in sicurezza prima dell’avvio del prossimo anno scolastico il Convitto annesso all’Istituto Alberghiero di Vibo Valentia». Ad annunciarlo è il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, dopo essersi recato in prima persona a visionare i lavori in corso.Ad accompagnare sul cantiere il presidente Solano – che ha voluto essere reso edotto di tutti gli aspetti tecnico-strutturali dell’opera,soprattutto di quelli attinenti ai canoni di sicurezza e fruibilità per i ragazzi – sono stati l’architetto Carolina Bellantoni, responsabile provinciale del settore Edilizia scolastica della Provincia, l’architetto Saverio Franco, progettista e direttore dei lavori,il geometra Ottaviano Demasie il titolare della ditta di costruzioniche si è aggiudicato l’appalto, Antonio Chiaramonte.Presente anche il consigliere provinciale Matteo Umbro.

«Pur limitati dalle esigue risorse economiche a disposizione e dallo stato di default finanziario nel quale si trova l’Ente, stiamo lavorando, senza sosta e in maniera incisiva, per dare ai nostri studenti istituti sicuri e corrispondenti ai canoni che gli ambienti scolastici moderni richiedono – ha affermato il presidente Solano. Il Convitto(già oggetto nei mesi scorsi di lavori strutturali di adeguamento sismico ndr), da qui a settembre, attraverso i lavori di manutenzione straordinaria in corso, rispetterà appieno le caratteristiche richieste, oggigiorno, alle scuole. In più – ha evidenziato Solano – oltre alla residenzialità degli allievi, la struttura, nei mesi estivi, potrà essere utilizzata anche per dare ospitalità a coloro che verranno in provincia di Vibo Valentia per iniziative istituzionali di carattere culturale o attinenti all’alta formazione. Iniziative che stiamo pianificando di concerto con altri enti e associazioni che operano per la crescita e lo sviluppo di questa nostra realtà territoriale».

FINALITÀ E SCELTE PROGETTUALI

Il progetto nasce dall’esigenza di destinare l’edificio ad alloggio per studenti e si colloca come struttura ricettiva per allievi fuori sede iscritti all’Istituto Alberghiero di Vibo Valentia. L’approccio progettuale è stato quello di immaginare uno spazio sicuro che nella sua distribuzione fosse capace di garantire un’alta qualità residenziale, sia nell’area esterna, dove è presente un campo polivalente di calcetto, basket e pallavolo, nonché all’interno della stessa struttura dove sono stati previsti spazi destinati ai vari servizi e allediverse attività ludico-didattiche.

Gli interventi definiti nel progetto corrispondono agli standard innovativi previsti dalle normative vigenti nel settore edilizio. Gli ambienti interni saranno, dunque, a misura d’uomo e armoniosamente integrati con l’ambiente circostante. In sintonia, quindi, con i più moderni requisiti previsti per gli spazi destinati ai ragazzi quali: la luminosità, icolori, le forme geometriche e la qualità dei materiali che dovranno essere sicuri ed ecocompatibili.

DATI TECNICI

Il progetto prevede il completamento e la ristrutturazione dell’unità immobiliare di superficie lordacomplessiva di circa 530 metri quadri al piano terra e di circa 400 metri quadri al primo piano, nel pieno rispetto delle normativedi riferimento per gli alloggi riservati agli studenti.

L’intervento prevede anche il cambio di destinazione d’uso dell’edificio che sarà destinato all’accoglienza dei ragazzi, nonché l’adeguamento degli impianti elettrico, antincendio, idrico e termoidraulico.

Sono previste, inoltre, la rimozione e lo smaltimento di una copertura in eternitin un locale attiguo

e l’ammodernamento di arredi, finiture e la sostituzione degli infissi per un miglioramento energetico dello stabile.Il costo totale dell’opera ammonta a quasi 400mila euro.