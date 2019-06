Nuove barriere salva motociclisti sull’autostrada fra Pizzo e Sant’Onofrio

Condividi

Lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, nell’ ambito dell’ importante programma di manutenzione, Anas, Società del Gruppo FS Italiane, ha previsto importanti investimenti finalizzati ad uniformare le condizioni di sicurezza e percorribilità dell’autostrada ed in particolare nelle tratte che non hanno beneficiato dei lavori di ammodernamento. Come nella tratta Pizzo-Sant’Onofrio dove, per circa dieci chilometri, sono stati avviati gli interventi di riqualificazione delle opere di protezione sia bordo laterale che spartitraffico che prevedono l’installazione dell’innovativa barriera Anas caratterizzata dal profilo ‘salvamotociclista’.