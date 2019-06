Massaggi terapeutici e trattamenti in spiaggia, ordinanza di divieto a Tropea

Condividi

Pugno di ferro dell’amministrazione comunale di Tropea contro gli ambulanti sulle spiagge. Il sindaco ha emesso a tutela della salute pubblica un’ordinanza di divieto dell’esecuzione di massaggi lungo le spiagge del litorale ricadente nel comune costiero del Vibonese.

“Spesso – si legge nel provvedimento – vengono utilizzati oli, pomate, unguenti ed altri prodotti cutanei che potrebbero generare fenomeni di fotosensibilizzazione della pelle, anche in considerazione dell’ambiente in cui vengono applicati”. Dunque, lungo il litorale è vietato offrire ed usufruire di prestazioni riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti. La sanzione per i trasgressori può comportare una multa fino a 500 euro.

Vietato lungo tutto il litorale marino e il centro storico di tropea anche il commercio ambulante in forma itinerante.