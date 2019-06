Individuate 5 piantagioni di canapa indiana e distrutte 268 piante

Condividi

Il Corpo della Guardia di Finanza, è forza di polizia caratterizzata da spiccata capacità di

proiezione operativa in virtù della varietà delle sue componenti, dipendente dai molteplici

compiti di natura istituzionale che deve assolvere.

In Calabria il presidio del territorio, sotto l’egida del Comando Regionale di Catanzaro, è

garantito dalla componente territoriale dei Comandi Provinciali e dalla componente

specializzata costituita dal Reparto Operativo Aeronavale (R.O.A.N.) di Vibo Valentia,

articolato lungo tutta la costa regionale sui diversi presidi della Stazione Navale di Vibo Marina

e rinforzato dalla componente degli elicotteri della Sezione Aerea di Lamezia Terme.

Tali Comandi, agendo sinergicamente sono in grado di esprimere una efficace capacità

operativa a repressione delle fenomenologie illecite che interessano il territorio.

È noto che taluni criminali, sfruttando l’orografia impervia dell’entroterra predispongano delle

coltivazioni di sostanze stupefacenti occultate in aree remote e isolate, contando sugli ingenti

profitti assicurati dai raccolti. Periodicamente le forze di polizia riescono nel non facile compito

di interferire in queste attività illegali, individuando ed estirpando le coltivazioni, distruggendo le

piante ivi cresciute.

È questo il caso di una significativa operazione di servizio originata dalle ricognizioni aeree

effettuate dagli elicotteri della Sezione Aerea di Lamezia Terme che, nell’ambito di una mirata

campagna di osservazione del territorio, hanno individuato nel comune di Fabrizia (VV),

alcune coltivazioni sospette fra la fitta vegetazione che ricopre le alture e le strette vallive della

zona delle Serre Vibonesi.

Si tratta, come è noto a chi ha confidenza con tali aree, di un contesto difficile, con pochi

sentieri disegnati e battuti, in cui riescono a muoversi con disinvoltura solo i locali.

Considerato il promettente obiettivo, il Comando Provinciale di Vibo Valentia ha organizzato,

tramite il Gruppo di Vibo Valentia, un intervento a cui hanno partecipato aliquote della

Stazione navale di Vibo Valentia, dipendente dal R.O.A.N. dalla sede di Vibo e, considerata la

prossimità delle zone, al limite del confine provinciale reggino, dalla sede di Roccella Jonica,

tratte dalla Sezione operativa navale omonima.

I militari, coadiuvati da un elicottero della Sezione Aerea di Lamezia, in funzione di

appoggio e di ricerca di ulteriori siti della specie, hanno battuto l’area interessata, risalendo i

pendii, e individuando complessivamente, in un contesto privo di sentieri e indicazioni, una

rudimentale rete di irrigazione a cui erano collegate, ben 5 piantagioni di canapa indiana

occultate dalla vegetazione di difficile accesso. Al termine di una giornata di ricerca complicata

dalle condizioni dell’area e dalle alte temperature di questi giorni, i finanzieri hanno estirpato

ben 268 Piante, poi distrutte in accordo con l’autorità giudiziaria di Vibo Valentia e acquisiti

elementi per le successive indagini tese a individuare i responsabili.

Le piante eliminate avrebbero potuto garantire guadagni illeciti sino a 250.000 euro.

L’attività della Guardia di Finanza posta in essere attraverso un articolato e sperimentato

dispositivo operativo, ha lo scopo primario di prevenire, interrompere le attività illecite

soprattutto dal punto di vista economico-finanziario, senza però trascurare altre implicazioni di

natura penale, e di colpire coloro, che, traendone ingente e indebito lucro, le gestiscono e

organizzano.

Ogni risultato positivo in questo ambito può, quindi, contribuire non solo a punire i materiali

responsabili del singolo atto criminale, ma a disincentivare e rendere meno conveniente il

traffico stesso.