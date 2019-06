Incidente mortale nel Vibonese, il sindaco proclama lutto cittadino per esequie

“Di fronte a tragedie simili le parole servono a poco. La scomparsa di questi tre ragazzi mi ha profondamente colpito a livello personale perche’ li conoscevo tutti bene in quanto medico. Tutti noi siamo vicini alle loro famiglie in questo momento di estremo dolore. In occasione della celebrazione dei funerali sara’ proclamato il lutto cittadino”.

Lo ha detto Vincenzo Bartone, sindaco di Soriano Calabro, paese di cui erano originari i tre ragazzi morti stamattina all’alba nell’incidente stradale lungo la Trasversale delle Serre. Bertone ha appreso la notizia e si e’ immediatamente attivato anche con le famiglie delle vittime. Il sindaco di Soriano Calabro si e’ anche recato nell’ospedale di Catanzaro dove e’ ricoverato il quarto giovane che si trovava a bordo dell’auto che si e’ scontrata con un camion sulla Trasversale delle Serre nel territorio del comune di Spadola. Del costo delle esequie si fara’ carico il Comune di Soriano Calabro.