Furto in gioielleria – Carabiniere libero dal servizio ferma il ladro

Un Carabiniere libero dal servizio, udite le urla dei passanti che davano l’allarme per un furto appena commesso all’interno della gioielleria denominata “TROPEA ORO” ubicata in pieno centro, ha notato un soggetto che si allontanava con in mano una borsa da donna. Il principio di fuga è stato placato dal militare che dopo aver intercettato l’uomo ha scoperto che l’accessorio femminile costituiva la refurtiva appena agguantata nella gioielleria. All’interno della borsa si trovavano denaro contante, monili in oro e documenti.

I successivi accertamenti hanno permesso di scoprire che M.D. aveva poco prima asportato un’autovettura Renault Clio parcheggiata sul lungomare di Tropea e con quel veicolo aveva raggiunto la zona centrale della cittadina per compiere il colpo all’interno della gioielleria. M.D. è stato così arrestato in flagranza per l’ipotesi di furto aggravato (artt. 624 e 625 C.P.).

Questa mattina, presso il Tribunale di Vibo Valentia, l’arresto è stato convalidato e al M.B. è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Tropea.

La refurtiva e l’autovettura sono state consegnate ai legittimi proprietari.