Comune Vibo Valentia, Mangialavori: «Ora giunta di alto profilo»

«Con la proclamazione del sindaco Maria Limardo e dei consiglieri comunali, inizia un percorso politico e amministrativo che ha tutte le carte in regola per scrivere una pagina straordinaria per la città di Vibo Valentia». Lo dichiara il senatore e coordinatore provinciale di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.



«I cittadini vibonesi – continua il parlamentare – hanno tributato grande fiducia al progetto politico proposto da Maria Limardo e dalla sua coalizione. Adesso sta a tutti noi dimostrare di essere all’altezza di quella fiducia e di quelle speranze, lavorando senza sosta, con determinazione, serietà e competenza, per il bene di una città che ha bisogno di cambiare passo e di lasciarsi alle spalle gli errori del passato».

«Per realizzare quel progetto, quel sogno che tutti noi abbiamo condiviso – aggiunge Mangialavori –, è necessario puntare sulle migliori energie di cui la città dispone; è necessario che alle indiscusse capacità politiche e amministrative del nuovo sindaco siano affiancate quelle di assessori dotati di spiccati valori morali e di riconosciuto prestigio sociale. Il tempo delle designazioni dettate più dalle convenienze politiche che dal merito e delle alchimie incomprensibili deve essere consegnato alla storia che non vogliamo più rivivere. Ora è il momento di ragionare tutti insieme, allo scopo di consegnare a Vibo una giunta di alto profilo che abbia la capacità di far risollevare la città che amiamo».

«Il sindaco Limardo – conclude Mangialavori – ha la saggezza e l’esperienza necessarie per fare le scelte giuste e per farsi affiancare da uomini e donne in grado di aiutarla a realizzare il programma che tutti insieme abbiamo offerto agli elettori».