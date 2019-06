A lezione di riciclo a Zaccanopoli con la Proloco e il Circolo Legambiente Ricadi

Condividi

“Sosteniamo ciò che amiamo” è questo lo slogan scelto per l’iniziativa di educazione ambientale che si è tenuto a Zaccanopoli a cura della locale Proloco e del Circolo Legambiente Ricadi. Un pomeriggio con i bambini, presso il centro polivalente “Provando e riprovando” per discutere di tutela ambientale e rispetto del territorio e confrontarsi sulle buone pratiche e sugli stili di vita improntati all’ecosostenibilità.

Promossa dalla Proloco, l’iniziativa ha registrato la partecipazione dei volontari del circolo Legambiente Ricadi, da anni impegnati in attività di sensibilizzazione e di educazione ambientale.

Le attività sono state introdotte dall’intervento di Adriana Di Costa, in rappresentanza della Proloco, e da Franco Saragò per il circolo ambientalista. Entrambe, nell’illustrare le finalità della giornata si sono soffermati sulle varie criticità ambientali e in particolare sui rifiuti plastici dispersi nell’ambiente e sugli effetti delle micro plastiche.

A seguire l’intervento di Salvatore Nardone, medico della medicina d’urgenza e volontario del circolo di Ricadi. Molti i temi trattati ad iniziare dal risparmio energetico, al ciclo dell’acqua, ai cambiamenti climatici e in particolare il ciclo dei rifiuti, un tema questo divenuto di scottante attualità per le conseguenze che genera sull’ambiente e sulla salute. Un intreccio di tematiche che riconducono tutte all’esigenza di agire in modo nuovo per contribuire, con piccole azione quotidiane, a ridurre i rischi per il pianeta.

Una lunga e interessante carrellata di filmati e immagini ha caratterizzato la lezione, stimolando i ragazzi alla discussione e alla riflessione.

Finita la parte teorica si è passati a quella pratica per mettere in atto quanto discusso e contribuire direttamente a dare decoro alle aree adiacenti al centro polivalente e, in particolare, al parco giochi, eliminando i rifiuti abbandonati. Un’attività che ha visto protagonisti i bambini di Zaccanopoli ma anche tanti adulti e volontari e che ha prodotto, in poco tempo, vari sacchetti di rifiuti raccolti in modo differenziato.

Soddisfazione per l’esito dell’iniziativa è stata espressa dal presidente della Proloco Vincenzina Budriesi e dai soci presenti, i quali, nel ringraziare i volontari di Legambiente, hanno dichiarato “Abbiamo letto l’entusiasmo e l’orgoglio negli occhi dei bambini che con pettorina gialla e guanti, fattivamente hanno ripulito una piccola piazza, rendendosi ancora una volta conto che basta poco per avere un ambiente più sano” All’iniziativa erano presenti, inoltre, per Legambiente, Pino Schiariti, Francesco Ferrari e Franco Pulicari