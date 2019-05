Vibo Valentia – Realizzazione nuovo ospedale, Gdf sequestra un’area

Condividi

I militari del Comando Provinciale di Vibo Valentia, nell’ambito degli ordinari controlli in materia di regolare esecuzione di lavori pubblici, in seguito ad un accesso presso il cantiere delle opere di viabilità complementari alla realizzazione del nuovo Ospedale di Vibo Valentia, hanno accertato la presenza di numerosi materiali di risulta, abbandonati su una vasta area.

Al termine del controllo, le fiamme gialle hanno, inoltre, constatato che la

suddetta area risultava ricompresa in una zona sottoposta a protezione

archeologica, ai sensi del D.M. 19/10/1977 del Ministro per i Beni Culturali, in relazione alla quale la società esecutrice, la Regione Calabria e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia non erano in grado di esibire le previste autorizzazioni necessarie all’effettuazione di lavori in loco.

Per tale motivo, i finanzieri, per evitare che i reati venissero portati ad ulteriori conseguenze, hanno proceduto al sequestro preventivo della predetta area di cantiere di circa 10.000 mq e dei rifiuti rinvenuti al suo interno.

Le indagini proseguiranno per accertare le singole responsabilità in ordine ai

reati di abbandono incontrollato di rifiuti e danneggiamento al patrimonio

storico-archeologico nazionale e verificare la regolarità dell’appalto di

esecuzione delle opere di viabilità complementari, aggiudicato per un importo di oltre 5 milioni di euro.

L’operazione di servizio testimonia l’attenzione che il Corpo pone nella vigilanza assidua della corretta esecuzione degli appalti pubblici e nella tutela del patrimonio storico-archeologico dello Stato.