Si era allontanata da casa nel vibonese – Ritrovata 58enne

Una donna di 58 anni, originaria di San Nicola da Crissa ma residente a Vallelonga nelle Preserre vibonesi, era scomparsa dalla sua abitazione. E’ stata ritrovata in buone condizioni di salute. Non si conoscono i motivi dell’allontanamento.

La donna si è allontanata da casa a piedi per non fare più ritorno. A presentare denuncia ai carabinieri della Stazione sono stati i figli, non vedendo la madre rincasare. Nelle ricerche della donna sono stati impegnati, oltre i militari dell’arma dei vari comandi, anche i vigili del fuoco.