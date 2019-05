Scomparsi due uomini a Vibo Valentia

Condividi

Due uomini, Francesco Antonio Pardea, di 32 anni, e Bartolomeo Arena (43), sono scomparsi a Vibo Valentia dal 30 aprile scorso. I due, gia’ noti alle forze dell’ordine sono usciti insieme nel pomeriggio per recarsi nella frazione Marina e da quel momento non si hanno piu’ notizie di loro. I familiari, preoccupati per la loro assenza,secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud -hanno allertato i carabinieri che hanno avviato le ricerche e le indagini per cercare di stabilire cosa e’ successo.