Ramo si spezza e cade su un’auto in marcia

Paura ma nessun danno alle persone in pieno centro a Vibo Valentia per la caduta di un grosso ramo che, dopo essersi staccato improvvisamente dal tronco di uno degli imponenti pini che costeggiano via Dante Alighieri, ha sfiorato un’auto, condotta da una donna, che transitava sull’arteria.

Per la donna, che era alla guida dell’auto e che e’ rimasta illesa, solo un grande spavento. Nella caduta, sulle cui cause sono in corso accertamenti, solo per un caso il grosso ramo ha toccato solo marginalmente la fiancata della vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere le parti dell’albero caduto sull’asfalto e consentire il ripristino della circolazione veicolare. Un episodio che non ha provocato conseguenze anche per i pedoni e per le auto tenuto conto che via Alighieri e’ una delle arterie piu’ trafficate della citta’ coincidendo con il tratto della Statale 18 che attraversa la citta’ di Vibo Valentia