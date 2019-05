‘Ndrangheta, arrestati i boss Francesco e Diego Mancuso

Nel pomeriggio di sabato, i Carabinieri delle Stazioni di Spilinga e Limbadi hanno eseguito un ordine per la carcerazione nei confronti di Diego e Francesco Mancuso, rispettivamente 66 e 62 anni, ritenuti esponenti apicali dell’omonima consorteria di ‘ndrangheta.

La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, vista la decisione della Corte di Cassazione di rigetto ricorso proposto avverso la sentenza di condanna risalente al 2013, ha ordinato il loro arresto. Le ricerche, iniziate nell’immediatezza, hanno portato all’immediata individuazione di Diego Mancuso a Ricadi mentre Francesco, dopo ore di irreperibilità, a seguito di serrati controlli, è stato intercettato dalla locale Stazione nel centro cittadino di Limbadi. I due dovranno scontare sei anni di reclusione in quanto condannati per il ruolo verticistico e per la partecipazione all’associazione mafiosa. Pertanto sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia.