Insediato Annino Gargano il nuovo questore di Vibo Valentia

Condividi

Si è insediato ieri a Vibo Valentia il nuovo questore Annino Gargano, 55 anni, di Amalfi, proveniente dall’ufficio centrale ispettivo della Polizia di Stato e già alla guida delle squadre mobili di Bari e Genova.

E’ stato nominato questore nell’aprile del 2018 e prende il posto di Andrea Grassi che è rimasto a Vibo per poco più di un anno. Gargano, in Polizia dal 1985, ha frequentato il corso quadriennale di formazione per commissari all’Istituto Superiore di Polizia di Roma.

Dopo aver ricoperto l’incarico di vice dirigente della Squadra Mobile e dirigente dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico della Questura di Parma, ha diretto la Squadra Anticrimine del Commissariato di Viareggio-Versilia, nonché la Squadra Mobile della Questura di Lucca.

Nel corso della carriera, ha conseguito numerosi encomi ed attestati di lode in relazione ai risultati ottenuti nel contrasto alla criminalità. Il dottor Gargano è stato docente di tecniche investigative, oltre che di nozioni di diritto e procedura penale alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Brescia, Reggio Emilia e Piacenza ed è docente della Scuola internazionale di alta formazione del Dipartimento di pubblica sicurezza per la prevenzione ed il contrasto al crimine organizzato di Caserta.