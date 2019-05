(FOTO) Incendio distrugge il tetto di un’abitazione

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 16 circa nel comune di Rombiolo frazione Presinaci via Defina per l’ incendio di un tetto.

I vigili del fuoco, prontamente intervenuti con la prima partenza della sede centrale, una autobotte ed una autoscala, hanno spento l’incendio impedendo la propagazione dello stesso alla sottostante abitazione.

Il tetto, a copertura di un fabbricato a due piani fuori terra, era realizzato in legno e tegole ed era interessato da un incendio generatosi verosimilmente per cause accidentali.