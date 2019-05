Automobile si ribalta – Due feriti trasportati in eliambulanza

Condividi

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, Distaccamento Porto, sono intervenuti ieri pomeriggio a Briatico località brace ex SS 522 per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento una autovettura con due persone a bordo si è ribaltata, per uno dei due occupanti si è reso necessario il trasporto in eliambulanza.

I vigili del fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza l’autovettura collaborando alla rimozione del veicolo.