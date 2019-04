Pizzo – Sequestrata auto dei Vigili Urbani senza assicurazione

Condividi

L’auto in dotazione ai vigili urbani, parcheggiata nelle adiacenze del Municipio di Pizzo, é risultata priva di assicurazione ed i carabinieri hanno provveduto a sequestrare la vettura.

A rendere però particolare l’iniziativa dei militari é che la vettura in questione (una Fiat “Doblò”) veniva utilizzata dai vigili urbani, grazie ad un apposito equipaggiamento, per il trasporto dei disabili.

Peraltro, la stessa vettura era utilizzata a tale scopo dopo che nel settembre del 2017 era stata rubata un’altra auto usata per lo stesso scopo. Nessuna deroga, comunque, da parte dei carabinieri. La vettura é stata sequestrata ugualmente. (Ansa)