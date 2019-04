Incendio in un magazzino nel vibonese

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 13 circa a Triparni lungo la Via Provinciale per Porto Salvo per un incendio.

Alcuni passanti notando del fumo uscire da un magazzino hanno allertato la sala operativa dei Vigili del Fuoco che ha immediatamente inviato sul posto la prima partenza ed una autobotte di supporto.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito l’immediata estinzione dell’incendio e la messa in sicurezza di alcune bombole presenti all’interno del locale.