Incendio in un laboratorio artigianale (FOTO)

Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti a Sant’Onofrio in via Ipponio per un incendio che ha interessato una abitazione ad un piano fuori terra adibita a laboratorio artigianale.

A causa di un probabile surriscaldamento della canna fumaria di una stufa il soffitto in legno è stato interessato da un incendio. Il soffitto ed il tetto, anch’esso in legno sono stati immediatamente avvolti dalle fiamme e solo il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre coordinate dal vice comandante provinciale Ing. Nicola Staiti, ha impedito che l’incendio si propagasse alle abitazioni vicine.