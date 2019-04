Anziano perde controllo dell’auto e finisce in un dirupo

Intervento congiunto dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e del Comando di Vibo Valentia lo scorso pomeriggio nelle campagne in località Montesoro del comune di Filadelfia, tra i comuni di Acconia e Pizzo.

Un anziano, percorrendo una strada interpoderale, ha perso il controllo dell’auto finendo in un dirupo senza fortunatamente riportare danni fisici. Abbandonata la vettura, il conducente, ha iniziato a vagare nei campi limitrofi senza riuscire a ritrovare la strada principale. I familiari, non vedendolo rientrare, hanno allertato i vigili del fuoco ed i carabinieri.

L’elicottero dei carabinieri, sorvolando la zona, hanno individuato l’anziano signore comunicandone la posizione alle squadre dei vigili del fuoco che congiuntamente ai carabinieri lo hanno recuperato. Illeso ma in evidente stato confusionale l’anziano è stato consegnato al personale medico 118 per le cure del caso. Alle ricerche hanno partecipato anche personale del Comando di CZ, distaccamento di Lamezia Terme, in quanto la zona interessata dalla ricerca era al confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia.