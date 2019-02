(FOTO) Incidente stradale sulla A2 nel vibonese – Tre feriti

Condividi

I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 19,10 circa sulla A2 Autostrada del mediterraneo corsia Sud KM 362 per un incidente stradale che ha coinvolto un autocarro e due autovetture che per cause in corso di accertamento si sono scontrati.

A seguito dell’incidente sono rimaste ferite tre persone che sono state trasportare dal 118 all’Ospedale di Vibo Valentia

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei veicoli.

Il tratto autostradale tra Serre e Mileto corsia Sud è chiuso al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso, rilievo e rimozione dei veicoli incidentati.