(FOTO) Incendio in agriturismo nel vibonese

I vigili del fuoco del Distaccamento di Serra San Bruno sono intervenuti ieri alle ore 19,30 circa a Mongiana presso un agriturismo per un incendio. Per cause in corso di accertamento un incendio aveva interessato del materiale combustibile presente all’esterno del locale e si stava propagando al tetto in legno.

L’intervento dei proprietari,prima, e dei vigili del fuoco prontamente intervenuti ha impedito la propagazione dell’incendio al locale.