Condividi

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti alle ore22,15 circa di giorno 8 febbraio a Vibo Valentia in via S. Aloe per l’incendio di una autovettura.

Il personale intervenuto sul posto ha constatato la presenza di una vettura Mercedes Classe A interessata da un incendio ed ha provveduto all’estinzione della stessa.