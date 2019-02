(FOTO) In fiamme un fabbricato rurale nel vibonese

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti alle ore 13 circa di oggi a Tropea via Trio Marasusa loc. LA Grazia per un incendio che ha interessato un fabbricato rurale posto ai piedi del ponte sulla EX SS 522.

I vigili del fuoco, prontamente intervenuti con due squadre hanno estinto l’incendio evitando che lo stesso si propagasse alle strutture vicine.