Aggredito a calci e pugni in pieno centro a Vibo Valentia

Aggredito a calci e pugni in pieno centro e davanti agli occhi di diversi passanti. E’ accaduto su corso Vittorio Emanuele a Vibo Valentia. Un gruppo di ragazzi ha infatti pestato e mandato in ospedale un ventenne residente in un paese della provincia.

Il branco è però riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce mentre la giovane vittima è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari ed è stato trasportato nel vicino Pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino per tutti gli accertamenti del caso.