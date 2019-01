Vibo Valentia – Le priorità del neo presidente Caffo

Condividi

Il presidente della Camera di Commercio di Vibo Valentia, Sebastiano Caffo, insediatosi nella carica lo scorso 11 gennaio, ha, con ordine di priorità, inserito tra i suoi primi impegni istituzionali incontri con le Associazioni di Categoria e sindacali, che, previa verifica delle singole disponibilità, per una ampia partecipazione, saranno calendarizzati a brevissimo termine, per un confronto aperto sulle questioni di interesse del sistema produttivo locale.

Tra queste sarà affrontata anche la delicata situazione dei gravi atti intimidatori perpetrati, nei giorni scorsi, a danno di imprese e imprenditori locali, che aggravano il già pesante clima di preoccupazione e precarietà in cui versa il territorio anche per gli effetti di una decennale crisi economica ancora comunque in atto, con perdita nel nostro territorio di posti di lavoro e chiusura di tante aziende, soprattutto nel comparto edilizio.

Le riunioni sono finalizzate a pianificare, anche in ragione dell’esigenze di ogni singolo settore, azioni convergenti a tutela del sistema produttivo locale ed eventuali richieste di incontri ai più opportuni livelli istituzionali per un doveroso confronto e un maggiore sinergia.

“Il nostro obiettivo primario dice il Presidente Caffo – è ascoltare e dare risposte chiare e concrete alle imprese e agli imprenditori, a cui siamo comunque sempre vicini e tanto più nei momenti di difficoltà. Le imprese sono la forza vitale dell’economia locale e proprio per questo saremo sempre accanto a loro per sostenerle, promuovendo e condividendo azioni per la crescita, la legalità, la sicurezza, perché non vi è dubbio che ogni forma di intimidazione e violenza comunque sempre assurda, ingiustificabile e deprecabile – comprime libertà e diritti, quindi ogni possibilità di sviluppo economico e di benessere sociale.

Lavoreremo, dunque, per rafforzare l’azione dell’ente camerale proprio a tutela delle imprese e per la crescita del territorio, anche attraverso servizi efficienti, progetti mirati, attività informativa e formativa, sempre in stretta collaborazione con le Associazioni di Categoria, gli operatori economici, i soggetti attivi del territorio e, non da ultimo, con le Forze dellOrdine a cui va il nostro riconoscimento per la meritoria opera quotidianamente svolta per garantire lordine e la sicurezza pubblica, a servizio delle imprese, ogni singolo individuo e dell’intera comunità”.

Sul fronte di una più diffusa cultura della legalità, prevenzione dei fenomeni dell’usura e degli atti estorsivi, sostegno alle imprese vittime di atti criminosi la Camera di Commercio è già attiva in modo reale e concreto con lo Sportello Legalità, istituito con il Comune Vibo Valentia e lAssociazione Antiracket e Antiusura, e operativo al Valentianum, con professionisti esperti e competenti per fornire, a titolo gratuito, soprattutto agli imprenditori in difficoltà, ascolto e adeguata assistenza legale e psicologica, consulenza aziendale, finanziaria, bancaria, anche finalizzata allaccesso ai Fondi speciali previsti dalla normativa in materia.

Lo Sportello Legalità è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.