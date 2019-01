Pietre d’inciampo assegnate dal MIUR a due scuole vibonesi

Condividi

Il 27 gennaio ricorre Il Giorno della Memoria, giornata internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto. Tale ricorrenza, alla quale le istituzioni scolastiche sono da sempre attente, è di fondamentale importanza soprattutto per le nuove generazioni.

“Il cammino dell’umanità è purtroppo costellato da stragi, uccisioni, genocidi. Tutte le vittime dell’odio sono uguali e meritano uguale rispetto. Ma la Shoah per la sua micidiale combinazione di delirio razzista, volontà sterminio, pianificazione burocratica, efficienza criminale, resta unica nella storia d’Europa”: così si espresse il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 27 gennaio 2018 nel palazzo del Quirinale, in occasione della giornata della Memoria

Considerando il valore educativo e formativo della Giornata e, più in generale, dello studio e del confronto con un periodo storico che ha segnato la nostra epoca, il Miur quest’anno ha deciso di promuovere un’iniziativa, realizzata dall’agenzia di stampa Dire – Diregiovani e dall’Istituto di Ortofonolgia, che coinvolge 100 diversi istituti scolastici, con l’obiettivo di stimolare nei giovani una riflessione sul tema e di preservarne la memoria.

Il riferimento ispiratorio è stato l’opera dell’ artista tedesco Gunter Demnig, che fin dal 1992 ha dato il via all’opera di collocazione delle pietre d’inciampo: cioè nell’installazione nel selciato antistante la casa di una vittima dello sterminio nazifascista di blocchi in pietra ricoperti da una targa in ottone sulla quale vengono incisi i dati della persona, il luogo e la data dell’arresto o della deportazione.

Ispirandosi al lavoro di tale artista il Miur ha fatto realizzare delle targhe commemorative assegnate alle 100 scuole che, su scala nazionale, che si sono distinte, per momenti di riflessione socializzati e documentati sul tema della Shoah e, in generale, sul quello delle discriminazioni razziali.

Fra le 100 scuole degne di menzione da parte del Miur, sono state inserite il 3° Circolo – De Amicis ed il Convitto Gaetano Filangieri, prestigiosa sede del coordinamento regionale delle Consulte degli Studenti della Calabria.

Le due scuole storiche della Città, riceveranno nei prossimi giorni le targhe calpestabili, che saranno posizionate sulla soglia d’ingresso

“Ringrazio il MIUR per l’individuazione che premia il costante lavoro e le iniziative pregresse sul tema, che da anni costituisce un momento cardine nelle attività didattiche – dichiara Alberto Capria, Dirigente Scolastico del 3° Circolo De Amicis e Rettore del Convitto Filangieri. “Raccontare è stata un’esigenza dei deportati, ricordare è un nostro dovere!”

Per dare la giusta e doverosa visibilità alla meritoria iniziativa, al rientro dal Viaggio della Memoria che si svolgerà dal 19 al 21 gennaio pp.vv, sarà organizzata una cerimonia ed un momento di condivisione con autorità, studenti e docenti in occasione dell’installazione delle targhe.