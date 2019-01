Maltrattamenti su bimbo: condannate maestre dell’asilo comunale di Mileto (VV)

Condividi

Il Tribunale di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Marina Russo, ha condannato sei maestre dell’asilo di Mileto per il reato di maltrattamenti ai danni di un bimbo disabile. Le pene sono superiori alle richieste del pubblico ministero. Tre anni e 6 mesi è la condanna per le maestre Adriana Mangone, Francesca De Liguori Cimino, Elena Magliaro e Maria Teresa Spina. Tre anni la condanna per Maria Rosa Riso e per Anna Maria Veneziani.

Tutte le imputate sono state altresì condannate alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e dovranno risarcire i genitori del bimbo, parti civili nel processo con l’avvocato Giuseppe Di Renzo. L’accusa nei confronti delle sei maestre si basava anche sulle immagini riprese dalle telecamere installate dai carabinieri all’interno dell’asilo.