Colpi di pistola contro una palazzina nel vibonese

Condividi

Colpi di pistola contro una palazzina a San Gregorio d’Ippona in provincia di Vibo Valentia.Circa trenta colpi di revolver hanno attinto sia le mura esterne dello stabile sia alcuni ambienti di tre appartamenti all’interno dei quali vivono altrettante famiglie anche con bambini.

È ancora troppo presto per avanzare qualunque ipotesi. In particolare, i militari dell’Arma della locale Stazione stanno cercando di capire se i colpi siano stati esplosi nel corso dei festeggiamenti di Capodanno oppure se, viceversa, qualcuno abbia approfittato della notte di San Silvestro per compiere un’intimidazione.

I danni sono ancora in corso di quantificazione. Danneggiate alcune finestre. I proprietari degli immobili, al momento degli spari, erano intenti a festeggiare nelle loro abitazioni l’arrivo del nuovo anno. Sull’episodio hanno avviato indagini i carabinieri che si stanno concentrando sul percorso utilizzato dai malviventi per darsi alla fuga e sui residenti della palazzina per capire se qualcuno di loro possa aver avuto contrasti con gli autori dell’azione criminale.