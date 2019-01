Auto ribaltata e 2 in fiamme, interventi dei Vigili del Fuoco a Vibo Valentia

Condividi

Alle ore 20:30 circa del giorno 8 gennaio i vigili del fuoco del comando provinciale di vibo valentia sono intervenuti lungo la SP 11 Vibo Valentia-Triparni per un incidente stradale autonomo che ha visto coinvolta una autovettura Fiat Punto che si è ribaltata.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di estrarre il conducente dalla vettura e a mettere in sicurezza la stessa.

Alle ore 4:00 circa del 9 gennaio è stata ricevuta una richiesta di intervento per un incendio di una autovettura a Tropea Via Del Carmine. Una Alfa Romeo GT, per cause in corso di accertamento è stata coinvolta da un incendio che l’ha distrutta completamente. L’incendio ha altresì danneggiato il portone di ingresso ed una tettoia di una abitazione sita nei pressi dell’autovettura.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse all’interno dell’abitazione.

Alle ore 7:30 il conducente di una vettura Range Rover Freelander in transito lungo la EX SS 606 tra sant’onofrio e Vibo Valentia, si è accorto della presenza di un incendio a bordo ed ha fermato immediatamente la vettura scendendo dalla stessa e chiamando i soccorsi. I vigili del fuoco, giunti sul posto hanno proceduto allo spegnimento del mezzo.

Notevoli ripercussioni sul traffico vista l’ora di punta.