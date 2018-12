Dà alle fiamme il presepe del paese e poi ruba il Bambinello: arrestato

Condividi

Ha dato alle fiamme il presepe allestito nella piazza principale del paese, per poi rubare la statua del Bambinello. Accade in Calabria, con esattezza a Sant’Onofrio.

Protagonista della vicenda è stato un trentasettenne, già noto alle forze dell’ordine per avere avuto dei precedenti.

I Carabinieri lo hanno intercettato per danneggiamento, furto e porto aubisio di arma da taglio.

L’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di tre accendini, ma anche di un coltello a serramanico.

Ha subito ammesso le proprie responsabilità, per poi indicare ai militari dove avesse nascosto la statua, protanmente restituita a quanti si erano prodigati per allestire il prese