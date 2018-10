Faida nelle Preserre vibonesi: 12 a giudizio

Condividi

Sono 12 le persone coinvolte nel tentato omicidio di Giovanni Nesci e del fratello dodicenne affetto dalla sindrome di down nelle Preserre Vibonese e rinviati a giudizio oggi davanti al Tribunale di Vibo Valentia per i reati di tentato omicidio aggravato dalle modalita’ mafiose, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, ricettazione, spari in luogo pubblico.

Alla sbarra: Viola Inzillo, Rosa Inzillo, Antonio Farina, Michele Nardo, Gaetano Muller, Vincenzo Cocciolo, Teresa Inzillo, Maria Rosaria Battaglia, Salvatore Emmanuele, Michele Ida’, Domenico Inzillo e Ferdinando Bartone, tutti di Sorianello e Gerocarne.