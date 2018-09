Vibo Valentia – Vigili del fuoco salvano ragazza colta da crisi epilettica

Condividi

Oggi pomeriggio i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia, mentre si trovavano a Maierato per un intervento di bonifica insetti, si sono accorti della presenza, in prossimità di una panchina adiacente alla villa comunale, di una ragazza in preda ad una crisi epilettica.

Prontamente soccorsa da personale formato nell’applicazione di tecniche TPSS (trattamento primo soccorso sanitario) è stata stabilizzata in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118. Tale intervento ha impedito che la ragazza riportasse gravi conseguenze al suo stato di salute.