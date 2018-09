U.Di.Con.: “Chiediamo le relazioni di verifica effettuate nelle scuole”

Condividi

“L’inizio del nuovo anno scolastico è alle porte e dovrebbero già essere stati effettuati i dovuti controlli anti-sismici presso tutti gli Istituti Scolastici – scrive in una nota il Presidente Nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci – è competenza dei comuni e delle province effettuare questi controlli da riportare al MIUR entro fine agosto. Ma gli enti competenti si sono realmente impegnati per far sì che i ragazzi tornino a scuola in sicurezza?

È un argomento molto delicato quello dei controlli antisismici nelle scuole su tutto il territorio nazionale ma ci sono delle zone che sono esposte maggiormente al rischio sismico ed è importante effettuare tutte le verifiche necessarie.

“Ci sentiamo in dovere di sorvegliare gli andamenti delle verifiche di vulnerabilità effettuati dagli Istituti scolastici – continua Nesci – per far sì che tutti i cittadini, grandi e piccoli, si sentano al sicuro nei luoghi che frequentano. La messa in sicurezza delle scuole deve essere necessariamente effettuata – sulla stessa linea prosegue il Presidente Regionale dell’U.Di.Con. Calabria, Peppino Ruberto – non possiamo aspettare che succeda una tragedia per movimentare gli enti competenti. La Calabria è una regione che ha bisogno di ripartire e per poterlo fare è necessario che tutti i controlli siano quanto più trasparenti possibili. Nel mese di luglio la provincia di Vibo Valentia è stata colpita da un terremoto di magnitudo 4.4 – conclude Ruberto – e considerando che la Calabria è una regione ad alto rischio sismico chiediamo agli enti competenti di fornire prova che le scuole siano state sottoposte alle verifiche necessarie ed inoltre, facciamo richiesta all’ANCI Calabria, all’UPI Calabria e al MIUR regionale per un eventuale incontro”.