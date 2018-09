Stupefacente e proiettili rinvenuti dai Carabinieri a Zungri

Condividi

Nella giornata di ieri, a Zungri, i Carabinieri delle Stazioni di Zungri, Spilinga e Rombiolo, nell’ambito di costanti e mirati servizi volti alla ricerca di sostanze stupefacenti e armi disposti dalla Compagnia di Tropea, rinvenivano, in due casolari abbandonati della contrada Quercia, abilmente occultati, rispettivamente nel primo, in una botte di plastica nascosta tra balle di fieno, 130 cartucce e, nel secondo, 4,5 kg. di marijuana essiccata e pronta per la lavorazione. I proiettili venivano pertanto sequestrati a carico di ignoti, mentre la droga, previa campionatura, veniva distrutta. Le indagini adesso verteranno sull’identificazione dei proprietari di tutto quanto è stato trovato.