Sequestrata a Nicotera mini pistola a forma di chiave elettronica

Condividi

Nella giornata di ieri, nella frazione Badia di Comerconi di Nicotera, i Carabinieri della locale Stazione arrestavano l’imprenditore cl. 77 Mancuso Danilo, poiché deteneva un’arma da fuoco illegale. La particolarità della stessa sta nel fatto che ha dimensioni molto contenute, come una chiave di un auto, e che ha una forma assolutamente anonima che ben si mimetizza con quello che è il suo reale uso,di fatto non apparendo come un’arma, e quindi che può potenzialmente essere trasportata in assoluta discrezione.

Inoltre i militari trovavano l’oggetto indosso all’arrestato, e, cosa ben più grave, carica e potenzialmente pronta a sparare. Inoltre, estendendo la perquisizione alla dimora, i militari rinvenivano altri 17 colpi dello stesso calibro usata dalla pistola, un 6,35. Tutto il materiale, illegalmente detenuto, veniva sequestrato mentre il Mancuso, dopo essere stato dichiarato in arresto, veniva tradotto presso la casa circondariale di Vibo Valentia a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.