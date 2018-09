Controlli in un supermercato nel vibonese – Sequestrati 5 kg di pesce

Condividi

I Carabinieri della Stazione di Vibo Valentiain collaborazione con il NASdi Catanzaro, nei giorni scorsi hanno proceduto al controllo di una pescheria ubicata all’interno di un noto supermercato della città accertando che – sebbene posto in vendita – il pesce sugli scaffali era avariato e quindi potenzialmente tossico per i clienti.

Il commerciante è stato sanzionato al pagamento di €2.000,00 e – come di routine – a seguito del sequestro, è intervenuta sul posto una ditta autorizzata al ritiro ed alla distruzione del prodotto, classificato come “rifiuto”, del peso complessivo di 5 kg.

Lo stesso giorno, i militari della Stazione di Filadelfia(VV) unitamente al NIL(Nucleo Ispettorato del Lavoro – Carabinieri) di Vibo Valentia hanno proceduto al controllo di un negozio in ristrutturazione constatando la presenza di un lavoratore irregolare. Anche in questo caso è stata elevata una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma che può arrivare a 3.000€.