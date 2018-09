Al via “Valentia in festa”: concerti di Mimmo Cavallaro e Angelo Famao

Condividi

Aumenta l’attesa e la curiosità per lo svolgimento della due giorni di “Valentia in festa”, organizzata dall’ Associazione “Valentia” con il patrocinio del Comune e sponsorizzata dalla Cisal , in programma per, venerdì 7 e sabato 8 al Parco delle Rimembranze, a conclusione del cartello della stagione estiva.

” ‘Ndrangheta dove ci porti ?”, “Infrastrutture ed economia: un’ultima spiaggia per la Calabria?” e “Viaggio tra speranze e delusioni, responsabilità e indifferenza” i temi che verranno affrontati dai numerosi e qualificati ospiti nei dibattiti che verranno coordinati, rispettivamente, dai giornalisti Cristina Iannuzzi, Pietro Comito e Antonio Cantisani e che vedranno la partecipazione, oltre che del Prefetto Giuseppe Gualtieri, del sindaco Elio Costa e del presidente della Provincia Alfredo Lo Bianco.

L’attualità degli argomenti che costituiranno il focus del programma richiamerà la folla delle grandi occasioni anche perché per fine serata di venerdì è prevista una performance di due tra i più acclamati protagonisti del palcoscenico della musica popolare Angelo Famao e Mimmo Cavallaro, anche quest’anno al centro di una fortunata stagione.

“Il coinvolgimento di autorevoli e prestigiosi esponenti della politica, delle istituzioni, dell’economia, della chiesa e del giornalismo – ha commentato, alla vigilia, Anthony Lo Bianco – assicura sin dalla vigilia il pieno successo di una iniziativa che è stata voluta per capire in che termini la Calabria e Vibo Valentia in particolare possono ancora recuperare il terreno perduto e puntare verso una nuova visione della condizione della vita, oggi afflitta da disagi e preoccupazioni causati essenzialmente da una sempre più precaria disoccupazione, da un discutibile ruolo della politica e delle istituzioni e dagli effetti devastanti di una situazione ambientale spesso determinati dall’estendersi dei fenomeni malavitosi che continuano a minare, complessivamente, la strada del governo della cosa pubblica.

Ecco perché dall’evento i cittadini si attendono di conoscere riflessioni e proposte di cambiamento utili a dare speranza e a credere in una inversione di rotta.

Evento – ha concluso il Presidente di “Valentia” – che è stato reso possibile grazie, soprattutto alla sensibilità e disponibilità della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, guidata dal Segretario generale Franco Cavallaro, che ha inteso sostenere una idea portata avanti dai tantissimi giovani vibonesi che si sono affidati al progetto dell’Associazione “Valentia” per offrire il proprio contributo di risveglio ad un territorio che non ha mai perso la speranza di assicurare certezze ai cittadini tutti”.