‘Ndrangheta, per la prima volta la cosca dei Mancuso trema

Condividi

La notizia è trapelata qualche giorno fa, Emanuele Mancuso, il figlio del boss Pantaleano Mancuso dettol’ingegnere starebbe collaborando con la Dda di Catanzaro e per la prima volta la cosca dei Mancuso trema

Ma chi è Emanuele e perché la cosca dei Mancuso trema? Considerata tra le più potenti al mondo la famiglia Mancuso è tra le famiglie ‘ndranghetiste più note a livello internazionale. Di Limbadi in provincia di Vibo Valentia è riuscita nel tempo a ramificare i suoi affari in ogni settore come testimoniano le numerose inchieste e le numerose condanne a carico degli esponenti del clan. Le dichiarazione che Emanuele Mancuso, arrestato nel corso dell’operazione Nemea, potrebbero veramente rappresentare un asso nella manica per Nicola Gratteri e la sua squadra di pm che sul vibonese ha puntato un faro.

Il motivo per cui la cosca dei Mancuso trema è che non si era mai pentito nessuno prima

Quello che in realtà farebbe veramente scalpore negli ambienti, oltre al rango del 30enne, è che nella cosca Mancuso, ritenuta una roccia inviolabile, fino ad oggi, nessuno mai aveva deciso di collaborare con la magistratura nemmeno l’ultimo dei gregari. Che lo faccia poi il figlio di un boss potrebbe risultare pericoloso. Nella sua decision potrebbero aver giocato un ruolo le frizioni interne con i parenti che lo stesso Emanuele considerava troppo voraci? con la zia Rosaria, coinvolta nel recente fatto di sangue nel quale è rimasto ucciso, a causa dell’esplosione di una autobomba, Matteo Vinci?

Al momento gli inquirenti starebbero valutando le dichiarazioni del 30enne rampollo dei Mancuso che dovrebbe essere nel carcere di Rebibbia.