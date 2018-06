Vigili del fuoco recuperano due volatili a Tropea (FOTO)

Condividi

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti a Tropea nei pressi del depuratore per il recupero di due volatili.

Alle ore 16,30 circa alcuni passanti si sono accorti della presenza di due rapaci impigliati nella rete paramassi posta a protezione della via che porta al lungomare ed hanno allertato la sala operativa del Comando provinciale di vibo valentia.

Sul posto si è portata una squadra operativa che ha richiesto l’intervento della piattaforma tridimensionale per consentire di raggiungere e liberare i due rapaci.

I vigili del fuoco, dopo aver verificato che i due volatili non avevano riportato traumi, li hanno liberati.