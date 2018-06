Tropea servizio di largo raggio dei carabinieri per garantire sicurezza

Condividi

Nella serata di ieri 2 giugno, in virtù di un maggiore afflusso di turisti verso Tropea, da sempre meta internazionale del turismo in Calabria, si è attuato un ampio servizio di controlli da parte dei Carabinieri della locale Compagnia in collaborazione con il personale della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del XIV Battaglione Carabinieri Calabria di Vibo Valentia, seguendo le direttive del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia in merito all’esecuzione di servizi straordinari di controllo del territorio per prevenire reati predatori nonché garantire la sicurezza delle arterie stradali. Il personale impiegato nell’operazione è stato tutto quello delle Stazioni di Tropea, Zungri e San Calogero con il supporto dei colleghi dell’Aliquota Radiomobile (le “gazzelle” del 112 dell’Arma) oltre che al personale della C.I.O., in totale 5 pattuglie e 13 militari sul territorio.

I controlli hanno interessato 18 autoveicoli, sono state identificate 29 persone e sottoposto; 2 le contravvenzioni al Codice della Strada, di cui una il ritiro di un apecar modello calessino utilizzato come mezzo di noleggio con conducente, risultato privo delle previste autorizzazioni in materia.