Migrante ucciso, carabinieri stringono il cerchio

Nel corso del pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Tropea (VV) e della Stazione di San Calogero (VV) hanno notificato, ad un uomo del posto, “avviso della persona indagata” e contestuale “notifica di accertamenti tecnici non ripetibili” per l’omicidio del 2 giugno del maliano Soumayla Sacko, emesso dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia che coordina le indagini. Nel discorso per la fiducia al Senato il primo ministro Giuseppe Conte ha ricordato Soumayla Sacko e la sua tragica morte sottolineando quanto la condizione di totale assenza di dignità sia la quotidianità per numerosi migranti nella piana di Gioia Tauro e non solo.