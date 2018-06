Deteneva pistola tedesca, arrestato 45enne a Vibo

Condividi

Nella mattinata odierna i Carabinieri delle Compagnie di Vibo Valentia e di Tropea hanno dato vita, coadiuvati dal personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, ad una serie di controlli incrociati presso alcune abitazioni ubicate nei comuni di Vibo Marina, Mileto e San Calogero. L’attività odierna, finalizzata a prevenire e contrastare il fenomeno della detenzione illegale di armi, si inserisce in un serie di servizi pianificati dal Comando Provinciale di Vibo Valentia. In particolare sono state controllate sia le abitazioni di soggetti con reati specifici in materia, sia quelle dei titolari di porto d’armi, il tutto al fine di verificare l’esatta detenzione delle armi.

Il servizio permetteva di rinvenire a Vibo Marina una pistola clandestina “Walter P. 38” (arma in uso alle truppe tedesche durante al II Guerra Mondiale) con matricola abrasa equipaggiata con serbatoio e 8 colpi Cal. 9. L’arma da guerra risultava essere illegalmente detenuta da F. L. cl. 73, soggetto con vari precedenti di polizia, il quale al momento del controllo era già sottoposto al regime degli arresti domiciliari. L’uomo veniva pertanto tratto in arresto per la detenzione di arma clandestina in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida l’indomani mattina.