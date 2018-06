Controlli ai locali del centro storico di Tropea da parte dei Carabinieri

Condividi

Nella serata di ieri 10 giugno, in virtù del notevole afflusso di turisti verso Tropea, i Carabinieri della locale Compagnia in collaborazione con il personale della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del XIV Battaglione Carabinieri Calabria di Vibo Valentia, hanno dato vita ad un ampio servizio di controlli ai ristoranti presenti nel centro storico, al fine di tutelare la regolarità delle autorizzazioni amministrative previste per legge. Gli accertamenti serrati nell’ambito della ristorazione, disposti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, sono svolti per garantire la completa sicurezza, sotto il profilo salutare e di sicurezza dei locali, ai numerosi turisti che ogni giorno vi affluiscono. Contestualmente, sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio per prevenire reati predatori, garantire la sicurezza delle arterie stradali nonché tutelare l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il personale impiegato nell’operazione ha visto coinvolto le Stazioni di Tropea e Nicotera con il supporto dei colleghi dell’Aliquota Radiomobile (le “gazzelle” del 112 dell’Arma) oltre che al personale della C.I.O., in totale 5 pattuglie e 12 militari sul territorio.

I controlli hanno interessato 50 autoveicoli, sono state identificate 76 persone ed elevate 3 contravvenzioni al Codice della Strada.