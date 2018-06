Comunali: affluenza al voto in Calabria è circa del 59%

Condividi

E’ stata di circa il 59% l’affluenza registrata alle 19 in Calabria dove si vota in 49 comuni per l’elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale. Nella precedente tornata l’affluenza era stata del 62,21%. La provincia in cui si e’ votato di piu’ e’ stata quella di Crotone con il 64,01% (67,39% la tornata precedente) seguita da Cosenza con 60,23% (64,29%). Quindi la provincia di Catanzaro con il 59,92% (62,15%), quella di Reggio Calabria con il 55,97% (58,78) e Vibo Valentia con il 54,58% (58,45)