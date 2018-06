Colpi di fucile contro migranti: un morto e due feriti

Condividi

E’ di un morto e due feriti il bilancio della sparatoria che, ieri sera, ha avuto luogo a San Calogero in provincia di Vibo Valentia.

A perdere la vita è stato un ventinovenne cittadino del Mali.

L’episodio si è verificato in località Ex Fornace e secondo le ultime ricostruzioni i tre si erano attivati per compiere un furto.

Trasportato all’Ospedale di Reggio Calabria presso il reparto di neurochirurgia, l’uomo deceduto, non ha avuto scampo.

Ad indagare sull’accaduto ci sono i Carabinieri di Vibo Valentia.