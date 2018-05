Rombiolo (VV) – Scoperto supermercato “fantasma” privo di ogni autorizzazione

Condividi

Nella giornata di ieri, a Rombiolo, i Carabinieri della locale Stazione intraprendevano un servizio di controllo con i colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Catanzaro finalizzato alla tutela della salute pubblica. Nel corso del servizio, i militari controllavano un deposito, che sulla carta risultava dismesso ed era utilizzato per lo stoccaggio di materiale ferroso, scoprendo che invece la stessa era un vero e proprio supermercato “fantasma”, privo di qualsiasi atto autorizzativo, con gli scaffali, le casse, i prodotti per la cosmesi e, soprattutto, prodotti alimentari. Tra l’altro, oltre alla già grave situazione, i militari riscontravano che gli alimenti, della quantità di circa 2 tonnellate ed immessi sul mercato, erano in cattivo stato di conservazione, costringendo gli operanti a sottoporre tutto a sequestro. Il titolare, un esercente cl. 74 del posto, veniva deferito in stato di libertà per l’apertura arbitraria, disponendo l’immediata chiusura dell’attività ed elevando sanzioni amministrative per l’importo di euro 3.000,00.