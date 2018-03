In vacanza con pistola e munizioni, arrestato calabrese residente in Svizzera

Condividi

Un autotrasportatore 64 enne nativo di San Calogero, ma residente in Svizzera, era in vacanza con la propria famiglia per le prossime festività pasquali quando nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione Carabinieri di San Calogero, nel corso di un servizio volto al contrasto della detenzione abusiva di armi, effettuavano una perquisizione all’interno dell’abitazione in cui dimorava temporaneamente. Una volta entrati, i militari notavano sin da subito il nervosismo del soggetto pertanto effettuavano degli approfonditi controlli, nel corso dei quali trovavano abilmente occultati all’interno di una credenza sito nel vano cucina: una pistola cal. 6.35 e 48 munizioni cal. 7.65. Accanto all’arma ed al relativo munizionamento venivano rinvenuti anche 2.300 euro in banconote di diverso taglio. Una vacanza armata che grazie al tempestivo intervento dei militari ha permesso un ulteriore risultato positivo nell’ambito delle attività di contrasto alla detenzione abusiva di armi clandestine nel territorio. Terminate le operazioni tutto il materiale veniva sequestrato, mentre P.G veniva dichiarato in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e, espletate le formalità di rito, tradotto presso la propria abitazione di residenza agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.