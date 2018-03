Trasversale delle Serre, Vono (M5S): “Entro luglio aprono due nuovi tratti”

Condividi

“Entro il mese di luglio del 2018 l’Anas preannuncia l’apertura al traffico di due nuovi tratti di Trasversale delle Serre”. Lo comunica la senatrice del “Movimento 5 Stelle” Silvia Vono, facendo seguito all’incontro di mercoledì 21 marzo presso la sede Anas di Catanzaro e ad una serie di ulteriori colloqui con il responsabile dell’Area compartimentale, ing. Giuseppe Ferrara. “Il 29 marzo – spiega Silvia Vono – è avvenuta l’aggiudicazione efficace al Consorzio Arem Scarl per il completamento dei tratti ex Cavalleri sulla Trasversale delle Serre. Quindi, stiamo parlando dei territori di Vazzano e Monte Cucco. Subito dopo Pasqua verrà effettuata la consegna dei lavori, entro aprile è prevista la cantierizzazione ed entro i tre mesi successivi è prevista l’apertura al traffico”. “Dunque – prosegue la parlamentare pentastellata – entro il mese di luglio sarà possibile l’accesso diretto alla Trasversale dall’autostrada A2, risalendo verso Vazzano, e verrà sbloccato il tratto di Monte Cucco, direzione San Nicola da Crissa e viceversa. Due risultati che, ovviamente, non risolvono l’annosa e ben nota questione della superstrada Jonio-Tirreno. C’è ancora tanto da fare, soprattutto con riferimento al fronte vibonese dell’opera, ma senza dimenticare il collegamento ancora in gran parte non finanziato tra Gagliato e Satriano, sulla costa jonica catanzarese. In tal senso, affronterò il caso nel corso di un incontro sui temi più generali delle infrastrutture e della viabilità, programmato per il prossimo 13 aprile presso la direzione nazionale Anas di Roma. Vorrò verificare personalmente le progettazioni esistenti, gli stanziamenti in essere ancora non impegnati sul territorio e quelli ancora da deliberare a copertura dei lotti non realizzati. La Trasversale delle Serre era e rimane un obiettivo strategico per lo sviluppo della Calabria Media. Un obiettivo prioritario che mi vedrà quotidianamente impegnata sia in Parlamento che in Calabria”.